روحاني: لا نسعى لإحداث توترات بالمنطقة أو عرقلة تدفق النفط الخليجي

جهينة نيوز

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن طهران لا تسعى لإحداث توترات في المنطقة أو عرقلة تدفق النفط الخليجي لكنها لن تتخلى عن حقها في تصدير النفط.

وأضاف روحاني، في تصريحات على موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، أن "انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي "غير قانوني" وأن الكرة أصبحت "في ملعب أوروبا" فيما يتعلق بالمحافظة على العلاقات مع طهران".

وقال: "الجمهورية الإسلامية لم تسع قط لإحداث توترات في المنطقة ولا ترغب في أي مشاكل في الممرات المائية العالمية، لكنها لن تتخلى بسهولة عن حقها في تصدير النفط".