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بالفيديو: مواكبة عمليات الجيش في حوض اليرموك بريف درعا الشمالي الغربي ودخول بلدة الشجرة والسيطرة عليها
الثلاثاء, 31 تموز 2018 الساعة 12:40 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
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