تركيا تنفي مقتل ضابط قطري على يد احد ضابطها في الدوحة

جهينة نيوز

علقت السلطات التركية على الأنباء التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، بشأن مقتل ضابط قطري على يد آخر من القوات التركية في قطر.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، نقلا عن مصادر عسكرية تركية، إن هذه الأنباء غير صحيحة.

وتناقلت مواقع إنترنت وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعاءات تزعم أن "ضابطًا تركيا أطلق النار على جنرال قطري وأصابه في رأسه فأرداه قتيلا".

وذكرت المواقع والحسابات أن الضابط القطري المقتول هو نائب قائد قوات لخويا (الأمن الداخلي) ، اللواء محمد بن عبد العزيز بن ناصر العطية.

وأكدت المصادر العسكرية أن "المزاعم المذكورة لا تمت إلى الحقيقة بصلة".

بدورها، أكدت صحيفة "العرب" القطرية نبأ وفاة اللواء القطري، وقالت إنه توفي صباح الجمعة عن عمر يناهز الستين عاما، دون التطرق إلى سبب الوفاة، أو التعليق بالنفي أو الإيجاب على ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن "القوات التركية تتواجد في قطر بموجب اتفاق بين البلدين داخل قاعدة عسكرية تتبع أنقرة".