المخابرات العراقية تفكك شبكة احتيال تستهدف لبنان

جهينة نيوز

كشفت المخابرات العراقية، اليوم الثلاثاء، عن عملية كبرى تستهدف لبنان، وعملت على حلها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وأعلنت المخابرات العراقية، اليوم نقلا عن سبوتنيك تفكيك شبكة احتيال تعمل بين بغداد وبيروت، مشيرة إلى أن ذلك جاء عبر التعاون المشترك بين الأجهزة العراقية واللبنانية.

وقالت المخابرات العراقية في بيان، بأنه "في نطاق التنسيق والعمل المشترك بين العراق ولبنان بالمجالات المختلفة لاسيما الملفات والقضايا الأمنية، تمكن جهاز المخابرات العراقي وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني من كشف شبكة احتيال".

وأضافت المخابرات، أن "الشبكة يقوم أفرادها بنشر أخبار غير صحيحة ومعلومات ملفقة لغرض ابتزاز عدد من المصارف اللبنانية مدعين ملكيتهم لمستندات عن أرصدة لهم بملايين الدولارات الأمريكية في تلك المصارف".

وتابع البيان أن "أفراد الشبكة قاموا بتقديم دعاوى ضد بعض المصارف وآخرها محاولة الاحتيال على بنك عودة أحد المصارف اللبنانية المعروفة، حيث ثبت أن المستندات المقدمة من قبلهم مزوّرة، فضلا عن بثهم ونشرهم أخبارا ملفقة عن تلك المصارف".

وذكر جهاز المخابرات أنه "تم توقيف عدد من أفراد هذه العصابة والعمل جار على ضبط وتوقيف الآخرين"، مشيرة إلى أن "ذلك جاء استمرارا للجهود المتعلقة بحماية اقتصاد البلدين، والحفاظ على علاقتهما الثنائية المتميزة".