دي ميستورا يشيد بلقاء الدول الضامنة في سوتشي حول "اللجنة الدستورية السورية"

جهينة نيوز

أشاد المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، بلقاء "الدول الضامنة" في سوتشي، حول "اللجنة الدستورية السورية".

وقال دي ميستورا، اليوم الثلاثاء، إن لقائه مع الدول الضامنة كان مفيدا، حيث تم مناقشة مسألة اللجنة الدستورية السورية.

وأضاف دي ميستورا، للصحفيين بعد اللقاء، "لقد انتهينا للتو من المشاورات بخصوص اللجنة الدستورية، لقد كان اجتماعا مفيدا".

وانطلقت، أمس الاثنين في سوتشي جنوبي روسيا، جولة المحادثات العاشرة بصيغة أستانا حول سوريا. وعقدت بحضور وفود الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران، والأمم المتحدة ووفدي الحكومة السورية و"المعارضة". في حين رفضت واشنطن حضور اللقاء بصفة مراقب.

سبوتنيك