الدولار يتأرجح أمام الين بعد تعديل بنك اليابان سياسته النقدية

جهينة نيوز

تأرجح الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني اليوم الثلاثاء بعد أن أجري بنك اليابان المركزي تعديلا محدودا على سياسته النقدية بدلا من إجراء تغييرات أكبر توقعها بعض المتعاملين.

وانخفض الدولار لفترة وجيزة إلى 110.75 ين قبل أن يقفز إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 111.44 ين، بزيادة نحو 0.3 بالمئة، بعد أن اتخذ بنك اليابان إجراءات للحفاظ على مرونة برنامجه التحفيزي الضخم.

وقلصت العملة الأمريكية بعض مكاسبها بعد نحو ساعتين من القرار لتصبح مرتفعة 0.2 بالمئة إلى 111.30 ين.

وتعهد بنك اليابان يوم الأربعاء بالحفاظ على هدفه لأسعار الفائدة في الأمد القصير عند سالب 0.1 بالمئة وقرر توجيه عوائد السندات الحكومية اليابانية البالغ أجلها عشر سنوات عند نحو صفر بالمئة.

لكن البنك قال أيضا إنه سيسمح لأسعار الفائدة بالتقلب في الأجل الطويل بناء على التطورات الاقتصادية وتلك الخاصة بالأسعار وإنه سيقوم بشراء السندات على نحو أكثر مرونة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 94.361، دون أعلى مستوياته في عام 95.656 الذي لامسه في التاسع عشر من يوليو تموز.

ومقابل العملة اليابانية، ارتفع اليورو إلى 130.415 ين قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه ليسجل 130.30 ين.

وصعدت العملة الموحدة 0.5 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.1713 دولار.

وتنسجم التغييرات التي أدخلها بنك اليابان على سياسته، وهي الأولى منذ 2016، توقعاته بأن يستغرق التضخم وقتا كي يصل إلى المستوى المستهدف للبنك عند اثنين بالمئة.

وبعد اجتماع بنك اليابان، تتركز الأنظار على اجتماعي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك إنجلترا المركزي اللذين يُعقدان هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة يوم الخميس للمرة الثانية منذ الأزمة المالية في 2008.

وانخفض الجنيه الاسترليني إلى 1.3129 دولار.

وجرى تداول الدولار الاسترالي مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 0.7430 دولار أمريكي.