٦٧ مليوناً تداولات بورصة دمشق

جهينة نيوز

ارتفع حجم وقيم التداول في سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة تداول يوم أمس حيث وصلت قيمة التداول إلى ٦٧ مليون ليرة بحجم تداول ٦٧ ألف سهم موزعة على ٧٢ صفقة.

بالمقابل انخفض مؤشر السوق ٢٧ نقطة ليقف عند ٥٥٦٣ نقطة بنسبة تغيير سالبة.‏

وكان لسهم بنك سورية الدولي الإسلامي المقدمة من حيث قيم التداول حيث تم تداول ٥٦ ألف سهم بقيمة ٦٢ مليون ليرة موزعة على ٣٨ صفقة ليغلق سهمه عند سعر ١٠٩٨ ليرة منخفضا عن إغلاق الجلسة الماضية تلاه سهم بنك قطر الوطني _سورية حيث تم تداول ٣ ملايين ليرة بحجم تداول ٨ آلاف سهم موزعة على ٤ صفقات ليغلق سهمه عند ٣٩٦ ليرة منخفضا عن إغلاق الجلسة الماضية تلاه سهم بنك البركة سورية حيث تم تداول ٧٩٩ سهم بقيمة تداول مليون ليرة موزعة على ٤ صفقات ليغلق سهمه عند سعر ١١٣٥ ليرة مساوياً لسعر إغلاق الجلسة الماضية.‏

بالمقابل لم تتم أي صفقة على كل من سهم بنك الشرق والعقيلة التأمين التكافلي وبنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك عودة والأهلية للنقل وسهم المجموعة المتحدة للنشر والتوزيع .‏

صحيفة الثورة