إطلاق نار بشقة في نيويورك يودي بحياة 4 أشخاص بينهم طفل

الثلاثاء, 31 تموز 2018 الساعة 10:42 | مجتمع, حوادث

إطلاق نار بشقة في نيويورك يودي بحياة 4 أشخاص بينهم طفل

جهينة نيوز

ذكرت الشرطة أن أربعة أشخاص، بينهم صبي صغير، قتلوا بالرصاص أمس الاثنين في شقة بمدينة نيويورك الأمريكية.

وقال ديرموت شي، رئيس محققي إدارة شرطة نيويورك في مؤتمر صحفي، إنه جرى العثور على امرأتين ورجل وصبي عمره خمس سنوات تقريبا متوفين نتيجة جروح ناجمة عن طلق ناري داخل شقة في حي كوينز، وذلك بعد استدعاء الشرطة وأطقم الطوارئ إلى الموقع بعد قليل من التاسعة مساء، وفقا لـ"رويترز".

وأضاف أن الشرطة تحقق فيما إذا كان إطلاق النار قتل أم انتحار.

وتابع: "سنسير وراء الأدلة إلى حيث تقودنا… لا نريد ترك أي دليل".


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