أبراج يوم الثلاثاء 2018/7/31 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 7/31: شجاع، جريء، حيوي، مكافح، يحب الزعامة والراحة، قوة تحمل، يفضل العمل على التخطيط النظري، يؤثر في الآخرين، صادق، يحب الجمال والسيطرة والاطراء والمروءة، الفترة القادمة تجتاز المرحلة بنجاح تساعدك على استعادة نشاطك، يتهيأ لك أجواء ملائمة للحب والمشاريع وتطمح الى تحقيقها ومنها منزل جديدة أو عتبة جديدة أو منصب، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: مدعو لاستنفار حسك الفطري لتقاوم أشباح القلق لأن نهارك يمر بتعقيد ويسود مناخك اليومي، ملل واحباط، نصيحة لا تستغل هذه العرقلات لتتباكى على نفسك وتبرر استسلامك للاحباط لا تأخذ قرار متسرع احتمال ان تندم، هذا وقتي وآني وضعك افضل اذا انتبهت على صحتك مولود الحمل.

الثور: حضورك مرغوب بدعوات عديدة البعض منها غير منتظر تزداد رغبتك بكشف وجوه جديدة وتعطي البعض منها اهمية فوق توقع الاصدقاء، احتمال اليوم توجه علاقة او دعوة للاهل ويمكن ان توجه دعوة او اهداء للاصدقاء، تقوم باتصال من وقت لآخر حتى تسمع نصائح وتحصل على امنية تجد حل مناسب، اليوم دعوة ومناسبة جميلة لك مولود الثور.

الجوزاء: اليوم ينصب اهتمامك على تدعيم وتعزيز مكانتك الشخصية وخاصة بالعمل امام المعنيين وحاذر في بعض الاشياء، يوجد اشخاص حاقدين يحاولون النيل من مكانتك، واذا ابتعدت عن التردد والعناد من جهة تكون قد تقبلت النصيحة، تتخطى ازمة في عملك، تفتح ابواب تسهل الانجازات التي تطمح لها، تركز اليوم على العمل مولود الجوزاء.

السرطان: اليوم تدافع عن افكارك وتحاول جاهداً لتثيت وجهة نظرك، امور تتعلق بحياة اجتماعية أو العمل من جهة ثانية رغبتك بأن تقوم بأسفار واتصالات بعيدة وتكون مرتاح حتى تقوم باتفاق واطلاق مجالات في العمل اضواء تتسلط على منافع جديدة بالنسبة لك تعرف ان تسجل وقفة جديدة او مقابلة، اتصالات تخطط بالحركة مولود السرطان.

الأسد: اليوم اريح ايضاً قراراتك ناضجة حكيم تنظر بطريقة مختلفة للامور، تحصل على بعض المدخول، تساعد احد معارفك تعاني من مأزق او يمكن احداث تغييرات جذرية، هدفك التخلص من الروتين والعمل على ان تجدد اهدافك وافكار جديدة، تضطر لسداد ديون مستحقات مالية فواتير، تقوم بادخال تحسين على امورك المالية المشتركة مولود الأسد.

العذراء: اليوم تجد نفسك امام بعض المعاكسات تدفعك لتكون هجومي وعصبي، راجع نفسك وارمي كل الاشغال وراء ظهرك وجرب ان تعمل حوار عميق مع الشركاء يهدف الى ان يزيل خلافات معينة نهائياً حتى لا تبقى ناررتحت رماد تهدد حياتك، جرب ان تكون صريح ومؤمن بضرورة النقاش وتأخذ وتعطي ولا تخلط بين الانى الذاتية وحقوقك مولود العذراء.

الميزان: نهارك يحمل ازدحام جدول اعمال، يوم واعد على صعيد مهني، تنزعج من ضغط العمل، تعاني من انجازاتك، مضطر اليوم ان تقوم بأعظال يصعب تأجيلها بسبب انعكاس سلبي وتشعر بأنك خاضع لتوقيت صارم هذا الامر يدفعك للتوتر ويضيق صدرك، بالطبع قد تشعر بتعب جسدي ومعاناة، كثير العمل يسرق منك لحظات مفيدة، نظم نهارك مولود الميزان.

العقرب: اليوم حظك سوف يكون دليل على حسن نواياك وكرمك يكفي اليوم تفكر وترتب وترغب بأشياء حتى تجد الابواب مفتوحة امامك على صعيد اجتماعي او مالي، تزول الغيوم التي كادت ان تعكر سماك، تتذوق طعم جديد سعادة يزيدك تودد، لقاءات مسلية علاقات مميزة مع الاولاد، نهار جميل لتقترب من الاحبة مولود العقرب.

القوس: اليوم منهمك ومتعب بمشاغل عقارية عائلية وبعض منها سوف يكون فيها فرص والبعض منها تصليحات واهتمامات عائلية أو أخبار تخص صحة أحد في العائلة أو موقف يدخلك بدوامة لكن سرعان ما تحسم الوضع بشرط ان يكون الحلم دون تطرف مولود القوس.

الجدي: نهارك جيد لتوظف طاقاتك بشكل ايجابي يعود عليك بمروئة تضاهي جهدك، مدعو حتى تمسك نفسك بذمام الامور وااتطورات والتنقلات لكن انتبه لا تلتزم بأي شيء اذا لم تعمل عليه دراسة جديدة ولا تعتمد على الحظ وجرب ان تعزز موقعك خطوة بخطوة وانظر للبعيد وحلل حتى تصل لهدفك عن طريق التواصل مع الاخرين، نهار يحمل اخبار جميلة ومفيدة مولود الجدي.

الدلو: اليوم تركيزك اكثر شيء على الامور المالية ممكن ان تشعر بحالة من الارباك بسبب تزايد المصاريف والنفقات بشكل عادي او غير عادي، ممكن ان تعيذ النظر في الميزانية للبعض عندهم مكسب مااي غير متوقع ممكن مصاريف تقف بالمرصاد او هدايا او وجود مغرضين يعرقلون مشاريعك لكن بنفس الوقت وجود فائدة او خبر مادي او معنوي مولود الدلو.

الحوت: تشعر بالتحسن من الصباح، تحس بتحسن تدريجي وخاصةً ارهاق وتعب اذا عانيت منه، رغبتك اليوم ان تتابع الاعمال العالقة، تشعر بحيوي اجتماعية تدعك أن تتألق بين الاصدقاء وقدرة عالية على تبادل الافكار، كن حذر قليلاً من السرعة والتسرع او من بعض المؤامرات لكن بشكل عام كون القمر عندك معناه امورك في السليم وخاصةً بالقوة والطاقة والنشاط مولود الحوت.