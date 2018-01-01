فيروس يهدد نحو 900 مليون إنسان بالقتل!

جهينة نيوز

حذر معهد طبي في الولايات المتحدة، من فيروس خطير يهدد قرابة عُشْرَ سكان الأرض بالقتل، فيما لم يتم تطوير لقاح له في المستقبل القريب.

الفيروس الذي يدعى "كلاد إكس" ينتمي إلى سلالة "الإنفلونزا" الشهيرة، ويحدث أعراضاً تنفسية شبيهة بالإصابة بنزلة البرد، لكنه ما زال مبهماً للعلماء.

وتظهر أعراضه على المصاب في غضون أسبوع واحد، وتنتقل من شخص إلى آخر عن طريق السعال، ووصل عدد الإصابات به إلى 400 حتى الآن، ولقي خمسون شخصا مصرعهم بسببه، أغلبهم في فرانكفورت الألمانية وكاراكاس الفنزويلية.

ويعاني المصابون بهذا الفيروس سعالاً وارتفاعاً في درجة الحرارة، وفي بعض الحالات انتفاخاً في الدماغ، وينتهي بهم الأمر في غيبوبة قاتلة.

وعرض مركز "جونس هوبكينز" للأمن الصحي في الولايات المتحدة، سيناريو محتمل لتطوّر المرض مرجحاً أن يقتل قرابة 10% من سكان الأرض إذا لم يكافح، وأضاف المركز أن الحصيلة التي تم عرضها تتسم بالتحفظ، لأن الفيروس قد يصيب ويحصد أكبر عدد من الضحايا في ظل غياب اللقاح.

ويذكر المعهد أن الفيروس قد يصبح قاتلاً على غرار فيروس "سارس" الذي أصاب أكثر من 8 آلاف شخص بين عامي 2002 و 2003 وأدى إلى وفاة عشرة في المئة ممن انتقلت إليهم العدوى، لكن "سارس" أقل خطورة من "كلاد إكس"، فعدوى سنة 2002 لم تكن تنتقل من مصابٍ إلى آخر إلا في مراحل متقدمة، وهو ما حدّ من تفشيه.

وعلى الرغم من تصنيف "كلاد إكس" ضمن مجموعة الإنفلونزا إلا أنه يحتوي على عناصر جينية من "Nipah" وهو فيروس قاتل بصورة خطيرة، حسبما صنفته منظمة الصحية العالمية نظراً إلى الاحتمال الكبير لتسببه بعدوى.