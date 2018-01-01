ترامب مستعد للقاء القادة الايرانيين دون شروط مسبقة

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداده للقاء القادة الايرانيين ، دون شروط مسبقة وفي أي وقت يريده الإيرانيون.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي في البيت الابيض، ردا على سؤال حول احتمال عقد لقاء مع نظيره الايراني الشيخ حسن روحاني "لا اعرف اذا كانوا مستعدين لذلك "، مضيفا افترض بانهم يريدون الالتقاء بي، وانا مستعد للالتقاء بهم متى ارادوا"" .

و تابع ترامب "لا شروط مسبقة، هم يريدون اللقاء، أنا سألتقي. في أي وقت يريدونه… هذا جيد للبلد، جيد لهم وجيد لنا وجيد للعالم. لا شروط مسبقة إذا أرادوا اللقاء أنا سألتقي".

يذكر أن ترامب، قد أعلن في مايو/ أيار الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015