ناشئو المنتخب السوري لكرة السلة يخسر أمام نظيره اللبناني

الإثنين, 30 تموز 2018 الساعة 22:34 | رياضة, كرة السلة

ناشئو المنتخب السوري لكرة السلة يخسر أمام نظيره اللبناني

جهينة نيوز:

خسر منتخبنا الوطني لكرة السلة لفئة تحت 15 عام أمام نظيره اللبناني بنتيجة 48/96 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم في الجولة الثانية لبطولة غرب آسيا المقامة في إيران.

ويشار إلى أن منتخبنا فاز في الجولة الأولى على نظيره الأردني يوم أمس بنتيجة 64/56 نقطة، وسيلتقي نظيره العراقي يوم غدٍ، ويختتم مبارياته بعد غد بلقاءه المنتخب الإيراني.

ويتألف المنتخب من لاعبين مثل: محمود خان طومان، أحمد محمود، أغيد الخاني، جعفر أحمد، عبد الإله الحموي، عدي حمد، مهاب أبو النصر، بشر عدل، ليث كيال، غطفان فنصه، جاد قدسية، ومحمد عجاج.

المصدر سانا


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