هل يتضمن البيان الختامي لأستانا 10 "مشروعاً تجريبياً" لحل قضية المعتقلين؟

جهينة نيوز

أفاد مصدر في محادثات "أستانا 10" في سوتشي بأنه من المحتمل أن تتضمن الوثيقة الختامية للجولة العاشرة من المفاوضات حول سوريا على نقطة للتأكيد على أهمية حل قضية المعتقلين وإطلاق مشروع تجريبي بخصوصها.

هذا وعقد الاجتماع الرابع لمجموعة العمل الخاصة بالإفراج عن المعتقلين والمختطفين بمشاركة خبراء من الدول الضامنة للهدنة في سوريا والأمم المتحدة مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر.

وانطلقت صباح اليوم الإثنين في سوتشي، الروسية، جولة المحادثات العاشرة بصيغة أستانا حول سوريا، بلقاء ثنائي جمع الوفد الروسي مع وفد الحكومة السورية.

وتعقد هذه الجولة بحضور وفود الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران، والمبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، ووفد من الأردن كمراقب، ووفدي الحكومة السورية برئاسة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، وكذلك وفد يمثل المعارضة السورية المسلحة يرأسه أحمد طعمة.