ترامب يهدد حكومته بالتعطيل!

جهينة نيوز

قالت وكالة "رويترز" أن الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" هدد حكومته بالتعطيل في حال رفضت دعم تغييرات جذرية تريدها إدارته في قوانين الهجرة.

وقال ترامب عبر صفحته على توتير أنه "سيقوم بتعطيل الحكومة، إذا لم يعطه الديمقراطيين أصواتهم لضمان أمن الحدود، الذي يشمل الجدار!".

ويريد ترامب من الكونغرس أن يمرروا التشريع الذي يحدد قضايا الهجرة، فعلى الرغم من سيطرة الجمهوريين على الكونغرس الأمريكي إلا أن مطالبه قد لا تتحقق، فهناك خلافات بين معتدلين ومتشددين في الحزب الجمهوري اعترضت تشريعات إصلاحية عاجلة سابقاً.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض "بول راين" الأسبوع الماضي، أن 1.6 مليار دولار خصصت مسبقاً للجدار، في حين أن معدي القانون تحدثوا عن 5 مليار دولار إضافية.

ويذكر أن معدي قانون جدار الفصل الأميركي تحدثوا مع ترامب الأسبوع الفائت من أجل دعم ميزانية الجدار وعدم اعتراض تنفيذه أي مشاكل مالية، فيما طالب ترامب سابقاً ب25 مليار دولار لبناء الجدار على طول الحدود الأميركية مع المكسيك.

المصدر رويترز /ترجمة JP news