ألبوم تامر حسني الجديد على «فلاش ميموري»

جهينة نيوز

يطرح المغني تامر حسني ألبومه الغنائي الجديد "عيش بشوقك" في الأسواق، على «فلاش ميموري» (ذاكرة متنقلة)، أو عن طريق الأسطوانات المدمجة، بحسب حسابه على "إنستغرام".

وسيكون ذلك في مطلع شهر آب المقبل، في جميع مراكز البيع المعتمدة، وسيتوفر في جميع الأشكال.

وكان حسني طرح في قبل أسبوعين، الأغنية الرئيسية للألبوم "عيش بشوقك"، وذلك للتنويه عن قرب موعد طرحه، وتخطت 12 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، وهي من كلمات مصطفى حسن وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقي هاني محروس وبلال سرور، وتولى إخراج الكليب هادي الباجوري.