«استخبارات النمر» تنتشر في إدلب!

جهينة نيوز

تزامناً مع تحضيرات الجيش العربي السوري لإطلاق معركته القادمة باتجاه محافظة إدلب، وإتمامه استعداداته الميدانية واللوجستية، بدأت معركة من نوع آخر خلال الأيام القليلة الماضية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أطلق عليها البعض "معركة النمر الاستباقية" نسبة للعميد سهيل حسن الملقب بـ"النمر".

وخاض العميد سهيل حسن بنجاح عشرات المعارك ضد الجماعات الإرهابية المسلحة وعلى رأسها تنظيمي "داعش" و"النصرة" الإرهابيين، مكتسباً شهرة كبيرة على الصعيد المحلي والإقليمي.

وغصت وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة بصور يظهر بها أشخاص يحملون قصاصات ورقية كتب عليها عبارة "استخبارات النمر" حيث صورت هذه القصاصات في معظم مناطق محافظة إدلب التي تسيطر عليها عدة فصائل مسلحة، معظمها يدين بالولاء لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي.

مصادر محلية في إدلب أكدت أن انتشار هذه الصور والقصاصات الورقية أصاب الفصائل المسلحة بحالة من الذعر والخوف الكبير، حيث أصدرت "هيئة تحرير الشام" أوامر بتكثيف دورياتها في مناطق إدلب بحثاً عن أولئك الأشخاص الذين يقومون بتصوير ونشر هذه الصور، معتبرة أن هذا الأمر خرقاً واضحاً لجهازها الأمني، كما قامت الهيئة بتغيير عدد كبير من مواقعها ومقرات قياداتها بعد ظهور هذه الظهور.

وقالت المصادر: إن الفصائل المسلحة تعيش حالة ذعر من قيام مجموعات مساندة للعميد سهيل حسن والمتواجدة بشكل سري، بتصوير مقرات الفصائل ونقل أخبار عن تحركات كوادرها، وخاصة أن كافة الغارات الجوية والمدفعية التي ينفذها الجيش العربي السوري مؤخراً باتت تستهدف مقرات قيادية للمسلحين، وهذا الأمر يدل على وجود معلومات استخباراتية يتم نقلها من داخل محافظة إدلب.