غداً.. البدء بإعادة تأهيل الجانب الأردني من معبر «نصيب»

جهينة نيوز

كشفت مصادر حكومية أردنية أن المملكة ستبدأ يوم غد الثلاثاء في إعادة تأهيل الجانب الأردني من معبر جابر «نصيب» مع سوريا، بحسب ما نقله موقع 'خبرني" الأردني، ويعتبر "معبر جابر" أو كما يعرف بـ"معبر نصيب" في سوريا أحد المعبرين الحدوديين بين الأردن وسوريا، ويقع بين بلدة جابر الأردنية في محافظة المفرق، وبلدة نصيب السورية في محافظة درعا، وهو أكثر المعابر ازدحاماً على الحدود السورية.

وأفادت المصادر الأردنية بأن شركات ستبدأ الثلاثاء في إعادة تأهيل مكاتبها في معبر جابر، وستكون خاصة بشركات التخليص ونقل البضائع في المعبر، علماً أن 172 شركة تخليص جمركي ونقل كانت تعمل على الجانب الأردني من المعبر قبل بدء الأزمة السورية في العام 2011.

المصدر: موقع «خبرني»