زاخاروفا: نأسف لرفض واشنطن الحضور إلى سوتشي و«أستانا» ليست بديلاً عن جنيف

جهينة نيوز

ردت وزارة الخارجية الروسية بلسان المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا على سؤال حول تقييم موسكو قرار واشنطن عدم المشاركة في اللقاء الدولي العاشر حول سوريا ضمن "صيغة أستانا" بصفة مراقب، قالت المتحدثة باسم الوزارة، بالقول: "إنه شيء مؤسف، علماً أن هناك تأكيدات تسمع من واشنطن دوماً عن استعدادها للمساهمة في إطلاق العملية السياسية في سوريا".

وبينت زاخاروفا أن هذه العملية هي ما يركز عليه لقاء سوتشي، مضيفة أن موسكو لم تنظر أبداً إلى "ساحة أستانا" على أنها بديل عن صيغة جنيف، بل اعتبرتها ساحة من شأنها أن تسهم بشكل ملموس في تحقيق تقدم في هذا المسار، بناء على قرار 2254 لمجلس الأمن الدولي.

وقالت زاخاروفا إن موسكو ترى في رفض الولايات المتحدة إيفاد ممثلين عنها إلى سوتشي محاولة للتقليل من شأن "صيغة أستانا"، "والحط من نتائج جهود وساطة ليس في مقدور واشنطن السيطرة عليها".

وذكرت زاخاروفا أن دعوة الولايات المتحدة إلى تقديم ساحة جنيف على كل الساحات الأخرى، بذريعة دعم مهمة المبعوث الأممي الخاص إلى الشأن السوري، ستيفان دي ميستورا، تبدو سخيفة، نظراً لمشاركة المبعوث نفسه في أعمال لقاء سوتشي.

وكالات