لافرنتييف: أجواء الجولة العاشرة من أستانا إيجابية

الإثنين, 30 تموز 2018 الساعة 19:04 | سياسة, عالمي

لافرنتييف: أجواء الجولة العاشرة من أستانا إيجابية

جهينة نيوز

أكد الكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لسوريا ورئيس الوفد الروسي إلى «أستانا 10» في مؤتمر صحفي أن أجواء الجولة العاشرة من اجتماعات أستانا إيجابية، مبيناً أن من مصلحة الدول تقديم المساعدة لعودة اللاجئين السوريين لوطنهم وخلق الظروف الملائمة لذلك ولا يجوز منع عودتهم إلى وطنهم.

ولفت لافرنتييف إلى الاهتمام خاص باللجنة الدستورية قائلاً «نقترب من إحداث تغيرات إيجابية، ومن جهتنا كدول ضامنة سنقدم كل المساعدة اللازمة لعمل اللجنة الدستورية»، مؤكداً أن صباح الغد سيشهد مشاورات رباعية بين الدول الضامنة الثلاث والمبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا.


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