"مسد": الانخراط في المسار السياسي لوضع نهاية للعنف والحرب

جهينة نيوز

دعا «مجلس سوريا الديمقراطية» اليوم الاثنين جميع القوى السياسية للانخراط والانضمام إلى المسار السياسي، وذلك عقب لقاءات مع الحكومة السورية خلال زيارة أجراها وفد المجلس إلى دمشق.

وذكر المجلس في بيان على موقعه الرسمي أنه «عقد أمس، اجتماعاً موسعاً لجميع القوى والأحزاب السياسية المنضوية في المجلس، بمقره في مدينة الدرباسية، وجرى مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بلقاء وفد المجلس مع الحكومة السورية في دمشق»، معتبراً أن الدعوة للانخراط في المسار السياسي «أكثر قوة وتأثيراً في وضع نهاية للعنف والحرب، وإنقاذ البلاد والشعب السوري من الأزمة الراهنة».

وكان وفد من «مجلس سوريا الديمقراطية» المعروف بـ«مسد»، الجناح السياسي لتنظيم «قوات سوريا الديمقراطية» «قسد»، زار مساء الخميس دمشق لإجراء محادثات مع الحكومة السورية، وتمخضت اللقاءات عن التوصل لعدة قرارات تضمنت تشكيل لجان على مختلف المستويات خاصة بتطوير الحوار والمفاوضات، وصولاً إلى وضع نهاية للعنف والحرب، ورسم خارطة طريق تقود إلى سورية ديمقراطية لامركزية.