آيفون تعمل على إصدار أجهزة موبايل ثورية جديدة

جهينة نيوز

يدور الحديث عن وجود ثلاثة نماذج مختلفة المواصفات، ستصدرها شركة آبل، إلا أن هناك نموذجاً منها يعتبر الأهم بينها كونه الأقل تكلفة، وبشاشة من نوع LCD بقياس 6.1 إنش، الذي يعتبر الوسط بين الجيل الثاني من جهاز iPhone X بقياس 5.8 إنش، وجهاز iPhone X Plus بقياس 6.4 إنش.

وكشف تقرير صادر عن موقع "Macotakara" التقني أن ما يسمى بهاتف آيفون 9 iPhone أو هاتف iPhone X منخفض التكلفة سيستخدم تقنية عرض ثورية تسمى "Full Active LCD"، مما يسمح للجهاز بأن يكون ذا حواف قليلة السماكة من مختلف النواحي بالمقارنة مع حواف الجيل الثاني لهاتف iPhone X وهاتف iPhone X Plus الجديد.

وتشير المعلومات إلى أن تقنية "Full Active LCD" تعني أن الشركات المصنعة قادرة على تقليل سماكة الحواف إلى 0.5 ميليمتر، بالمقارنة مع هاتف iPhone X الحالي الذي يمتلك حواف بسماكة 1 ميليمتر، كما أن لوحات العرض العاملة بتقنية Full Active LCD تتطلب حواف أقل من لوحات عرض OLED الحالية.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت في تقرير صدر في العام الماضي، أن شركة آبل تتعاون مع شركة Japan Display لتطوير تقنية "Full Active LCD"، ولكن يبدو أن هناك مشكلة تتمثل بمعاناة عملية الإنتاج الضخمة لتقنية "Full Active LCD".