قيمة الليرة التركية تنخفض بفعل العقوبات الأمريكية

جهينة نيوز

انخفضت العملة التركية بنسبة تفوق 1% مسجلة 4,9 ليرة للدولار، اليوم الاثنين، إذ أثر تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أنقرة سلباً على العملة التركية.

وهبطت العملة التركية إلى 4,9010 ليرة للدولار، وهو أدنى مستوى لها في نحو أسبوع، وجرى تداول العملة التركية عند 4,8980 ليرة بحلول الساعة 10:36 بتوقيت غرينتش، وفقا لـ"رويترز".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بفرض عقوبات قاسية على أنقرة ما لم تفرج عن القس المقيم في تركيا منذ أكثر من عشرين عاماً، والذي احتجز في 9 ديسمبر 2016 بتهم التجسس والإرهاب.

وكالات