أربع أغنيات جديدة للمطربة «ذكرى»!

جهينة نيوز

انتشرت مؤخراً 4 أغنيات للمطربة «ذكرى» تُذاع للمرة الأولى، بعد أن أطلقها أحد الإعلاميين الذين كانوا مسؤولين عن صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إصدار تلك في صورة «ميني ألبوم» على موقع «يوتيوب».

يحمل الألبوم اسم «عذاب الهوى»، وهي أغنية من كلمات سعود الشربتلي، وألحان سمير صفير، ويتضمن 3 أغنيات أخرى، هي "فرصة أخيرة" و"طلع القمر" و"يعمل إيه"، وكلها من كلمات وليد رزيقة وألحان صلاح الشرنوبي.

يُشار إلى أن ذكرى توفيت في 28 تشرين الثاني عام 2003 داخل منزلها في حي الزمالك في العاصمة المصرية، إثر إطلاق الرصاص عليها من جانب زوجها، رجل الأعمال المصري أيمن السويدي، الذي انتحر بعد أن قتلها