الفريق السوري ثانياً في سباق «بياتلون الدبابات» ضمن منافسات الألعاب العسكرية الدولية

جهينة نيوز

نقل موقع وزارة الدفاع الروسية عن لجنة التحكيم في سباقات «بياتلون الدبابات» قولها أن طاقم الفريق السوري سجل زمناً قدره 27 دقيقة وثلاث ثوان، وجاء ثانياً بعد الفريق البيلاروسي، موضحاً أن هذا الفريق الذي يشارك للمرة الأولى في السباقات ربما يعتبر صاحب أعظم تجربة قتالية من بين المشاركين في مسابقات «أرمي 2018».

ويعد سباق الدبابات من أكبر وأهم فعاليات الدورة الرابعة للألعاب العسكرية الدولية وتتنافس فيه طواقم عسكرية من 23 دولة ويدخل في قوام كل فريق مشارك 21 شخصا يشكلون أربعة طواقم وستتابع الفرق الـ 12 الفائزة بالمرحلة الأولى في سباقات المرحلة الثانية.

وشارك في دورات اليوم الثاني لسباق “بياتلون الدبابات” أطقم فرق من فيتنام وقرغيزيا وأرمينيا وميانمار وطاجكستان وسورية وبيلاروسيا وصربيا وروسيا الاتحادية.