الحياة المهنية نحو المستقبل بخطوة

جهينة نيوز

سعياً لإيجاد فرص عمل وتقديم الخبرة للطلبة الجامعيين والباحثين عن عمل أقامت الجامعة السورية الخاصة وجمعية إدارة الموارد البشرية وتحت رعاية شركة سيريتل معرض فرص العمل وذلك يومي 28 و29 تموز 2018 في قاعة فندق أمية.

شارك في المعرض العديد من أهم الشركات السورية التي تبحث عن أيدي عاملة شابة وخبرات علمية لتعمل عليها وتزويدها بالخبرة العملية. شهِدَ المعرض إقبالاً كبيراً للطلبة الباحثين عن فرصة عمل وفقاً لخبرتهم وشهادتهم العلمية.

وفي حديث مع الدكتور منير عباس رئيس مجلس إدارة جمعية إدارة الموارد البشرية صرّح قائلاً: "إن معرض فرص العمل والتدريب يهدف إلى تحقيق التواصل والالتقاء بين الشركات التي لديها فرص عمل وبين الباحثين عن عمل بكل أطيافهم مع التركيز على طلاب وخريجي الجامعات والمعاهد السورية، كما تميز المعرض برفع الصفة التجارية عنه بفتح المجال أمام الشركات للمشاركة المجانية بشرط أن يكون لديها فرص عمل حقيقية". ومن جهة أخرى شكر الدكتور عباس شركة سيريتل على الرعاية الكاملة للمعرض ودورها في المسؤولية الاجتماعية لتطوير وبناء القدرات للشباب السوري بفتحها المجال أمام الشركات للاشتراك في المعرض مجاناً.

جاءت رعاية شركة سيريتل للمعرض إيماناً منها بـأنه سيكون الحاضنة الكبرى للطلبة الجامعيين لتقديم النصح لهم فيما يتعلق بحياتهم العملية وقبول طلبات التوظيف أو التدريب وذلك لصقل خبرتهم وتعزيز قدراتهم العملية، كما شغلت جناحاً خاصاً سوّقت من خلاله تطبيق شببلينك للزوّار من الطلاب.

المعرض كان فسحة من الأمل المرفق بالعمل المباشر والفوري عبر احتكاك الطلبة بالشركات المشاركة وجمعية الموارد البشرية.