تجهيز محطة قطارات القدم في نهاياته وربطها بمحطة مدينة المعارض قريبا!

جهينة نيوز

أوشكت ورشات الصيانة والفرق الفنية والهندسية على إنهاء عملها في محطة القدم للخطوط الحديدية الذي بدأته مطلع العام الجاري لإعادة تأهيل وتجهيز السكة الحديدية وأبنية المحطة التي خربها الإرهاب لوصلها بمحطة مدينة المعارض التي تم تجهيزها مؤخرا.

واوضح مدير فرع دمشق للخطوط الحديدية المهندس رضوان تكريتي أنه تم البدء بعملية إعادة تأهيل وترميم للخط الحديدي والمنشآت القائمة في محطة القدم إضافة إلى تجهيز محطة لنقل الركاب بالقرب من مدينة المعارض مؤكدا أن العمل جار لإعادة سكة حديد القدم إلى الخدمة قريبا خصوصا مع اقتراب موعد افتتاح معرض دمشق الدولي.

وأكد تكريتي أنه تم تجهيز “46 عربة” وجلب “6 قاطرات جر” من حلب إلى دمشق مبينا أن محطة القدم ليست من أجل مدينة المعارض فقط وإنما هي المحطة الرئيسية بمدينة دمشق والتي ستكون النواة للنقل من دمشق إلى باقي المحافظات في المرحلة القادمة.

وأوضح المهندس يوسف حمشو أن خريطة العمل تقوم حاليا على تأهيل محطة القدم التي ستوضع في الخدمة قريبا وذلك بخبرات وكوادر وطنية.

يشار إلى أن محطة القدم للخطوط الحديدية جنوب دمشق خرجت عن الخدمة منذ عام 2012 نتيجة اعتداءات التنظيمات الإرهابية المسلحة عليها وتشكل نقطة ربط محورية تنطلق منها القطارات باتجاه المناطق الشرقية والشمالية والوسطى.

سانا