عودة 16 ألف عائلة مهجرة لبلداتها شرقي درعا خلال يومين

جهينة نيوز

عادت 16 ألف عائلة مهجرة من قرى الريف الشرقي لمحافظة درعا إلى بلداتها وقراها التي هجرت منها بسبب جرائم الإرهابيين.

واضطرت تلك العائلات سابقا إلى النزوح نحو مناطق آخرى في ريفي درعا الغربي وريف القنيطرة بينها الرفيد ونوى وإنخل وإبطع.

وتمت العملية بدعم من الشرطة العسكرية الروسية ووحدات قوى الأمن الداخلي السورية.

وعلى الجهة المقابلة، تواصلت عودة العائلات المهجرة إلى منازلها في سحم الجولان وجلين وحيط بريف القنيطرة بعد تحريرها من إرهابي تنظيم "داعش" الإرهابي بالتزامن مع رفع العلم الوطني على مبنى ناحية "الخشنية" ومخفر «قصيبة» في المحافظة.

ووفق الحركة السكانية النشطة هذه، ثمة ما يبشر بقرب الاستقرار الديمغرافي وعودته رويدا رويدا إلى سابق عهده قبل الحرب الإرهابية التي تم شنها على مناطق جنوب سوريا.

وكشف أمس قائد القوات الروسية في سوريا العماد سيرغي كورالينكو خلال لقاء مع وجهاء القنيطرة ولجان المصالحة، عن إحداث مركز للتسوية من الضباط الروس بالمحافظة خلال أيام.