شهيدان و6 اصابات في اعتداء إرهابي بالقذائف على أحياء سكنية في حلب

جهينة نيوز

ارتقى شهيدان وأصيب 6 مدنيين بجروح نتيجة اعتداء التنظيمات الإرهابية بقذيفتين على حي الحمدانية ومشروع 3000 شقة في مدينة حلب.

وذكرت وكالة سانا أن مجموعات إرهابية تتحصن في منطقة الراشدين في أقصى جنوب غرب مدينة حلب اعتدت بالقذائف على حيي الحمدانية مشروع 3000 شقة السكنيين المجاورين ما تسبب باستشهاد مدنيين اثنين وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة.

وردت وحدة من الجيش على أماكن إطلاق القذائف برمايات دقيقة ما أدى إلى تدمير نقاط محصنة للإرهابيين ومنصات لإطلاق القذائف.

وتنتشر في منطقة الراشدين وأطراف جمعية الزهراء السكنية وقرى ريف حلب الجنوبي الغربي مجموعات إرهابية تعتدي بالقذائف على الأحياء السكنية المجاورة.