قطر تقرر التعاون العسكري مع العراق!

جهينة نيوز

أبدت قطر استعدادها الكامل للتعاون العسكري (الجوي والبحري) مع هذه الدولة العربية، في ظل استمرار الأزمة الخليجية بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة أخرى.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية، في بيان لها، أن "رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي اختتم زيارته التاريخية إلى دولة قطر تلبية للدعوة الموجهة له من قبل نظيره القطري الفريق الطيار الركن غانم بن شاهين الغانم"، وذلك وفقاً لـ"شبكة أخبار العراق".

وأضاف البيان أنه "جرى استقبال رسمي للوفد العسكري الذي يترأسه رئيس أركان الجيش العراقي ليتم بعدها بحث ومناقشة عدد من المحاور أهمها تعزيز التعاون العسكري والتدريب في المجالين البحري والجوي، حيث أبدت قطر استعدادها ودعمها الكامل للعراق في هذه المجالات، بالإضافة إلى دراسة خوض مناورات وتمارين مشتركة تدعم قدرات الجيشين".

وأكد الجانبان، بحسب البيان: "على عمق العلاقة التاريخية بين البلدين، مؤكدا على أن هذه الزيارة بداية للتطلع لبناء شراكة متينة وقوية في جميع المجالات".

وتابع البيان: "كما تم مناقشة الرؤى المستقبلية عبر الاتفاق عن تشكيل لجان فرعية من الجانبين تقوم بدراسة ومتابعة الاتفاقيات التي تهدف إلى تطوير القدرات العسكرية للدولتين الشقيقتين".

وكان رئيس البرلمان العراقي المنتهية ولايته، سليم الجبوري، زار الدوحة، في فبراير/ شباط الماضي، والتقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث أجرى الجانبان مباحثات رسمية.

وتعهدت قطر، خلال "مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق"، في فبراير/شباط الماضي، بتقديم مليار دولار لصالح مشروعات تطوير وتأهيل البنى التحتية العراقية.

كما أعلنت الدوحة مطلع العام الجاري عودة طيرانها للتحليق في الأجواء العراقية عقب الانتصار على الإرهاب، وإعلان العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.