الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن شركات عراقية

الإثنين, 30 تموز 2018 الساعة 12:42 | سياسة, عالمي

الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن شركات عراقية

جهينة نيوز

رفع الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، العقوبات عن أربع شركات عراقية تعمل في صناعة الأغذية والتبغ.

وجاء في وثيقة الاتحاد الأوروبي التي نشرت على موقع البيانات العامة: "المفوضية الأوروبية… مع الأخذ بعين الاعتبار، أن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قررت في 23 تموز/يوليو استثناء أربعة بنود من قائمة الأفراد والمنظمات التي يجب أن يطبق عليها تجميد الأموال والموارد الاقتصادية، قررت تعديل ملحق القرار بهذا الصدد".

وشمل القرار شركة التبغ العراقية، وشركة الموصل لإنتاج السكر، والشركة الحكومية لإنتاج منتجات الألبان، والمؤسسة الحكومية لإنتاج الزيوت النباتية.

هذا وكان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد عدداً من العقوبات في مجال العلاقات الاقتصادية والمالية مع العراق في عام 2003.

سبوتنيك


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