العدوان السعودي يختطف النساء في التحيتا اليمنية

جهينة نيوز

أفادت مصادر محلية أمس الأحد أن مجاميع مسلحة من العدوان أقدمت على خطف مجموعة من النساء في مديرية التحيتا واقتادتهن إلى جهة مجهولة .

واعتبرت المصادر جريمة خطف نساء التحيتا امتداداً لسلسلة من الجرائم اللا أخلاقية والممارسات اللا إنسانية التي ارتكبتها المرتزقة الذين جلبتهم قوى العدوان.

واستنكر اليمنيون بأشد العبارات تمادي عصابات الغزاة باعتداءاتهم المتكررة على الكرامة والشرف والعرض اليمني المصان؛ مؤكدين أن هذه الجرائم والممارسات الوقحة والدنيئة دليلاً واضحاً وفاضحاً يؤكد على بشاعة وانحطاط الأهداف والمشاريع التي يسعى المعتدون لتحقيقها وتعميمها وايصالها إلى كل المحافظات والمدن والقرى اليمنية .

الجدير بالذكر أن للغزاة والمرتزقة باع طويل وصيت كبير في هذا المجال القبيح على مستوى كافة المناطق التي احتلوها.

قناة العالم