بتكلفة تزيد على مليار ليرة مشروعات خدمية وإنشائية في السويداء

جهينة نيوز

اكد مدير الشركة العامة للبناء -فرع المنطقة الجنوبية المهندس علي حسن أن الفرع أنفق على مشروعاته البنائية والإنشائية المتعاقد عليها من قبل الفرع منذ بداية هذا العام وحتى تاريخه نحو مليار و٢٣٣ مليون ليرة سورية, علماً أن المخطط هو ٣٧٨ مليون ليرة سورية, وبذلك تكون نسبة التنفيذ نحو ٣٢٦%.

وقال نقلا عن جريدة تشرين أن هذه المبالغ تم إنفاقها على المجمع القضائي في صلخد إضافة إلى إكساء مشفى شهبا وقصر العدل في السويداء ومحطة معالجة رساس ومشروع السكن الشبابي وتنفيذ بعض المشاريع المدرسية ومشاريع الصرف الصحي, مضيفاً أن الأعمال في هذه المشاريع تسير بوتيرة عالية.