800 باص جديد لتعزيز أسطول النقل الداخلي

جهينة نيوز

شهدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة وبحضور أعضاء لجنة الإشراف على بيع وشراء الآليات في وزارة شؤون رئاسة الجمهورية فضّ العروض المالية لتوريد (800) باص نقل داخلي، منها 600 باص مغطاة مالياً بالخط الائتماني الإيراني و200 باص بموجب عقد بالتراضي، بهدف تأمين باصات نقل داخلي جديدة لرفد أسطول النقل الداخلي العامل في القطر، حيث قامت اللجنة بفض العروض المالية المقدمة وبعد الدراسة الاقتصادية تم اختيار العرضين المناسبين اقتصادياً من أصل 53 عرضاً.

وأوضح رئيس لجنة الإشراف على بيع وشراء الآليات المهندس بشار ريا أن عملية فض العروض تمت بكل شفافية وبحضور أعضاء اللجنة التي تضم خبراء ومهندسين لهم باع طويل بهذا العمل وبحضور جميع العارضين، حيث فازت شركة شهاب خودرو والتي تمثلها في القطر شركة مساري بتوريد 600 باص خلال 180 يوماً (مائة وثمانون يوماً) ، كما فازت شركة مللوك وشركاه التجارية بتوريد 200 باص خلال 90 يوماً (تسعون يوماً)، كما أكد رئيس اللجنة أن كلا العرضين الفائزين يتميزان بمواصفات جيدة.