آلاف المدنيين يغادرون إدلب عبر ممر روسي بعد الإعلان عن قرب تحريرها!

جهينة نيوز

يواصل آلاف السوريين مغادرة محافظة إدلب، عبر ممر تشرف عليه قوات روسية في قرية أبو الظهور بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وحسب وكالة نوفوستي ويشرف أخصائيون روس على مركز استقبال وتوزيع وإقامة النازحين ويساعدوهم على استعادة وثائقهم الشخصية، فيما يقوم الأطباء العسكريون الروس بإجراء فحوصات طبية لهم.

وقال رئيس المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وتنسيب النازحين في محافظة حلب، العقيد أوليغ دميانينكو: "نحن نتعاون مع الإدارة المحلية في المحافظة من أجل تشكيل لجنة، تتعامل مع عودة اللاجئين والتحقق من وثائقهم الشخصية، لأن هناك الكثير من الناس الذين حرقت وثائقهم الشخصية وممتلكاتهم خلال القتال".

وأضاف: "يجري فحص جميع النازحين أيضاً وفق قواعد بيانات سورية، وتحديد أولئك الذين لديهم مشاكل مع القانون. بالإضافة إلى ذلك، يتم فحص كل شخص بعناية بحثاً عن الأسلحة والمتفجرات، لأن حيازتها محظورة".