4 عقود استثمارية واتفاقية على هامش مؤتمر رجال الأعمال

جهينة نيوز

أكد مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب للثورة أن مؤتمر رجال الأعمال في سورية لعام 2018 شهد مشاركة عدد كبير من رجال الأعمال من 23 دولة إضافة إلى مستثمرين محليين، مشيراً إلى التفاعل الجيد مع الفرص الاستثمارية التي تم طرحها ودعمها من خلال ممثلي الوزارات المعنية الذين استطاعوا تقديم طرح مميز ومتكامل وعليه فإن العمل جار على توحيد هذه الجهود مع مختلف الوزارات.‏

ولفت إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتأمين فرص عمل من خلال الفرص الاستثمارية والمشاريع التي طرحت في المؤتمر إلى جانب تدريب هذه العمالة وفق برنامج تضعه الوزارة، مشيراً إلى تقديم طلبين لتشميل مشروعي نسيج بمحافظة حلب وطلبين آخرين لحجز فرصتين لمشروعين كبيرين الأول خاص بتصنيع الحبيبات والثاني للخشب المضغوط MDF. وأضاف إن الإقبال على المشاركة كان كبيراً وتفاعل المشاركين مع المشاريع المقترحة وكيفية تقديم الخدمات والتسهيلات لهذه المشاريع لدعمها وتحويل هذه الفرص إلى مشاريع استثمارية قابلة للتنفيذ والإسراع بعملية تأسيسها.‏

من جانبه أكد المدير العام للشركة الدولية للاستثمار مصان نحاس أن عدد المشاركين قد وصل إلى 1270 مشاركاً وألف رجل أعمال من سورية ولبنان و 270 من كافة أنحاء العالم، وأبرز الوفود كانت من السويد وألمانيا والوفود الايرانية والصينية والروسية، كما تم عقد توقيع مجموعة من عقود الصفقات، كما نتج عن المؤتمر عدد من التوصيات التي سيتم تقديمها لرئاسة مجلس الوزراء كان منها تحديث القوانين الاستثمارية وخصوصا القانون رقم 8 بالإضافة إلى تسهيلات تتعلق بسمة الدخول وخصوصا للدول الصديقة، وتطبيق النافذة الواحدة وتبسيط الاجراءات إضافة إلى تفعيل المنظمات غير الحكومية. وكان المؤتمر قد شهد مجموعة من النشاطات حيث اشتمل على اطلاق فعاليات المعرضين الدوليين «ايبكس 2018 للإعمار و»هاي أوتو 2018» للسيارات في مدينة المعارض بدمشق اللذين تقيمهما هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع الشركة الدولية للاستثمار.‏

معرض «ايبكس 2018» هدف إلى توثيق التعاون بين سورية ومختلف دول العالم في كل المجالات الاقتصادية ونقل المعرفة وتهيئة الفرص الملائمة للإعمار والبناء والتطور والتنمية والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني وتطوير القدرات المحلية بنقل واكتساب الخبرات لمواكبة التطور الاقتصادي العالمي.‏

أما معرض»هاي أوتو 2018» فسعى لأن يشكل نافذة لإظهار القدرة الصناعية لسورية في مجال تجميع السيارات ومستلزماتها وقطع الغيار ومعرفة آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا السيارات وربط المهتمين في هذا القطاع مع الشركات الرائدة في العالم وتعزيز النمو في هذه الصناعة بالإضافة إلى تغطية متطلبات السوق المحلية.‏

جريدة الثورة