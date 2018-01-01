عودة 1.2 مليون مهجر سوري إلى منازلهم منذ بداية العملية الروسية في سوريا

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، أن حوالي 1.2 مليون مواطن سوري عادوا إلى منازلهم منذ بداية العملية الروسية في سوريا في أيلول/ سبتمبر 2015، وجاء ذلك وفقا لصحيفة "كراسنيا زفيزدا" (النجمة الحمراء) التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

ووفقا لرسوم بيانية نشرتها الصحيفة المنشور الرسمي لوزارة الدفاع، أشارت فيه إلى أن "حوالي 1.186 ألف مواطن سوري، عادوا إلى منازلهم من مخيمات اللجوء والإقامة المؤقتة، منذ بداية العملية الروسية في سوريا في أيلول عام 2015".

يذكر أن روسيا قامت منذ 30 أيلول/سبتمبر 2015، وبطلب من الدولة السورية، بتوجيه ضربات جوية ضد مواقع تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين في سوريا.

وتستمر عمليات إخراج المسلحين من مناطق تواجد "المعارضة المسلحة" إلى شمال سوريا عبر عقد صفقات بوساطة مركز المصالحة الروسي، وقد تم إخراج ألاف المسلحين من الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي وريف حمص إلى محافظة إدلب شمال سوريا.