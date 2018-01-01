دي ميستورا يناقش في سوتشي إنشاء لجنة دستورية سورية خارج إطار "أستانا"

جهينة نيوز

أعلن مصدر مطلع أن المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، ربما يناقش في سوتشي مع ممثلي الدول الضامنة إنشاء لجنة دستورية خلال الجولة العاشرة من المفاوضات السورية بصيغة أستانا في سوتشي، لكن خارج إطار "أستانا".

وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "ربما تعقد مباحثات منفصلة حول اللجنة الدستورية، لكن خارج إطار أستانا".

وتنطلق، صباح اليوم الاثنين، محادثات سوتشي حول سوريا بصيغة أستانا، كما أقرها البيان الختامي لجولة أستانا التاسعة، وتستمر على مدى يومين، حيث من المتوقع أن يشهد اليوم الأول جلسات حوار مغلقة ثنائية وثلاثية، فيما يشهد اليوم الثاني جلسة عامة يتلى فيها البيان الختامي للمحادثات.

وجرت الجولة التاسعة من المفاوضات حول سوريا في العاصمة الكازاخستانية أستانا خلال يومي 14 و15 أيار/مايو.

وأسفرت تلك الجولة عن قيام الدول الضامنة بإصدار بيان مشترك خاص بها، يشير على وجه الخصوص، إلى أن اللقاء المقبل لمجموعة العمل لشؤون المحتجزين سيعقد في أنقرة، وأن الجولة المقبلة للمفاوضات حول سوريا في إطار أستانا ستجري في تموز/يوليو، إلا أنها خلافا لسابقاتها ستعقد في سوتشي وليس في العاصمة الكازاخستانية. وعلاوة على ذلك، اتفقت الدول الضامنة على أن تجري مشاورات مع ممثلي الأمم المتحدة وأطراف النزاع فيما يخص بداية عمل اللجنة الدستورية.