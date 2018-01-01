أكثر من أربعة آلاف طلب ترشّح لانتخابات مجالس الإدارة المحلية.. وإقبال كبير على الترشح في حلب والرقة ودير الزور

جهينة نيوز

اهتمت الصحف المحلية في عددها الصادر اليوم الاثنين 30 تموز 2018 بطلبات الترشح لانتخابات مجالس الإدارة المحلية في جميع المحافظات حيث أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن عدد الطلبات التي قدمت للترشح في جميع المحافظات بلغ لغاية أمس 4168 طلباً.

وأوضح معتز قطان معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة أن عملية تقديم الطلبات تجري بيسر وسهولة بإشراف اللجان القضائية الفرعية بالمحافظات والتنسيق مع اللجنة القضائية العليا.

وتستمر اللجان الانتخابية الفرعية في جميع المحافظات باستقبال طلبات المرشحين لغاية يوم الأربعاء الـ31 من الشهر الجاري.

وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أعلنت يوم الخميس الماضي بدء تقديم طلبات الترشح للانتخابات التي ستجري في الـ16 من أيلول القادم.

بدورها نقلت صحيفة الوطن عن محافظ حلب حسين دياب أنه تم توزيع الدوائر الانتخابية في مجلس محافظة حلب إلى 14 دائرة انتخابية (4 مدينة حلب+ 10 مناطق) مجلس مدينة حلب 4 دوائر انتخابية. باقي الدوائر الانتخابية 156 دائرة انتخابية كل وحدة إدارية دائرة انتخابية (مدينة+ بلدة+ بلدية)، كما تم تحديد أعضاء مجلس المحافظة والمدن والبلدات والبلديات، منها مجلس محافظة 100 عضو توزع على 14 دائرة انتخابية (4 مدينة حلب+ 10 مناطق) حسب عدد السكان كنسبة وتناسب، مجلس مدينة حلب 50 عضواً توزع على 4 دوائر انتخابية حسب عدد السكان كنسبة وتناسب. باقي مجالس المدن والبلدات والبلديات 2258 عضواً توزع على 156 دائرة انتخابية يخصص لكل وحدة إدارية عدد من الأعضاء وفق أحكام قانون الإدارة المحلية. ويبلغ عدد الصناديق المتوقع إحداثها حوالي 3600 صندوق تقريباً لانتخاب (مجلس محافظة+ الوحدة الإدارية).

وأشار دياب إلى أن عدد اللجان الفرعية القضائية في حلب لجنتان واحدة عن مدينة حلب والأخرى عن مناطق حلب تم تسميتهما بموجب قرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات -عدد اللجان القضائية لقبول طلبات الترشح لأعضاء المجالس المحلية 7 لجان قضائية بموجب قرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات¡ حيث تتوزع قبول طلبات الترشح عن الدوائر الانتخابية على هذه اللجان السبع -وبعد التنسيق مع السادة القضاة أعضاء اللجان الفرعية يتم قبول طلبات الترشح في مبنى الأمانة العامة لمحافظة حلب (مبنى المحافظة) وفق الفترة المحددة في قانون الانتخابات وخلال أوقات الدوام الرسمي وأثناء أيام العطل الرسمية -وبالتوازي تم تشكيل لجان من المعنيين في المحافظة من ذوي الخبرة في أعمال الانتخابات للتنسيق مع السادة القضاة وتقديم المؤازرة اللازمة.

وفي الرقة تحدث لـ«الوطن» نائب محافظ الرقة والقائم بأعمال المحافظ عبيد الحسن فأكد هناك 100 مقعد لمجلس محافظة الرقة منها 40 مقعداً للمدينة وريف المركز و20 مقعداً لكل من دوائر الكرامة والسبخة ومعدان وتل ابيض والثورة حيث 4 دوائر في انتخابات أعضاء مجلس المحافظة، وفي الرقة 11 مجلس مدينة لها 300 عضو في مجالسها لكل مجلس 25 عضواً باستثناء مجلس مدينة الرقة مركز المحافظة له 50 عضواً وهناك 11 مجلس بلدة تضم 118 عضواً في مجالسها لكل مجلس بلدة 10 أعضاء باستثناء بلدة المنصورة 17 عضو وحزيمة 11 عضو، وهناك 11 مجلس بلدية تضم 110 أعضاء لكل مجلس بلدية 10 أعضاء. وعن توزع مناطق سيطرة الدولة على مناطق تلك الوحدات الإدارية بين الحسن أن هناك 4 دوائر لمجلس المحافظة 3 منها خارج السيطرة وواحدة تحت السيطرة الجزئية ، أما مجالس المدن فهي 11 مجلساً 3 مدن تحت السيطرة والباقي خارج السيطرة وبالنسبة للبلدان هناك أيضا 11 مجلس بلدة واحدة منها تحت السيطرة و10 خارج السيطرة، وفي الرقة 11 مجلس بلدية وجميعها خارج السيطرة ، وسيتم إجراء الانتخابات في المناطق المحررة وكذلك هناك صناديق في أماكن إقامة أبناء الرقة في المحافظات وبشكل خاص في محافظة حماة نظراً لتحديد نشاطات محافظة الرقة من خلال محافظة حماة منذ عدة سنوات.

في دير الزور رئيس اللجنة القضائية للترشح في المحافظة القاضي زياد السرهيد بين أن عدد أعضاء مجلس محافظة دير الزور 100 عضو موزعون على 15 دائرة انتخابية القسم الأكبر لمدينة دير الزور التي تحظى بــ30 مقعداً في مجلس المحافظة لان عدد سكانها أكثر من 100 ألف نسمة وفي دير الزور 20 مجلس مدينة لكل منها 25 عضواً في مجلس المدينة باستثناء مجلس مدينة دير الزور 50 عضواً وهناك 23 مجلس بلدة تضم 430 عضواً لها جميعا يتوزعون حسب عدد السكان وفق نسبة وتناسب معينة ، ويوجد 33 مجلس بلدية تضم جميعها 330 عضواً.

وعن أماكن إجراء الانتخابات لأبناء المناطق الواقعة خارج السيطرة أكد السرهيد انه حتى الآن لا يوجد قرار، متوقعاً بأنها ستكون في اقرب منطقة آمنة إلى الناخب، مؤكداً وجود إقبال على الترشح في جميع الدوائر الانتخابية وعلى مدار الساعة وخلال الدوام والعطلة وستنتهي عمليات الترشح مع نهاية يوم الأربعاء القادم.