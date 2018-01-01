السجل العدلي "غير محكوم" في كوات السورية للبريد قريباً!

جهينة نيوز

أكد المدير العام للمؤسسة السورية للبريد الدكتور بدر أحمد في تصريح لـصحيفة «تشرين» أن المؤسسة تحاول إدخال خدمات جديدة تندرج ضمن إطار آلية التطوير التي تنتهجها المؤسسة لتنشيط العمل البريدي ولاسيما أن المرحلة المقبلة بحاجة إلى خدمات المؤسسة مع مرحلة إعادة الإعمار في القطاعات الخدمية والاقتصادية, والمؤسسة في طبيعة الحال ضمن الإطار المذكور لذلك تحاول إدخال خدمات جديدة في مقدمتها السجل العدلي (غير محكوم) حيث تقوم المؤسسة بالتعاون مع وزارة الداخلية والمعنيين بإصدار هذه الخدمة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتأمين ولادة هذه الخدمة وتقديمها للمواطنين ولاسيما أنها استجابة لمطالبهم المتكررة بضرورة إصدارها من مراكز المؤسسة المنتشرة في القطر التي يزيد عددها على 406 مراكز, أي إن هذه الخدمة يمكن تقديمها في أقرب وأبعد نقطة جغرافية في سورية.

وأضاف أحمد: إن المؤسسة بصدد الحصول على الموافقات المطلوبة لإصدارها وتأمين خدمات البنية التحتية من أجهزة حاسوبية وهاتفية لربط الشبكة مع بعضها والجهات المعنية الأخرى وخاصة وزارة الداخلية المسؤولة عن إصدار السجل العدلي.

وأوضح أحمد أن المؤسسة لن تقف عند هذه الخدمة بل هناك خدمات أخرى قيد الدراسة, منها على سبيل المثال, خدمة السجل العقاري والتسجيل الجامعي وغيرها من الخدمات التي يمكن تفعيلها قبل نهاية العام الحالي بعد إعداد الدراسات المطلوبة لترجمتها على أرض الواقع.

وعن الريعية الاقتصادية لهذه الخدمات أكد أحمد أنها تساهم في زيادة إيرادات المؤسسة, وفي تقديم خدمات مباشرة للمواطنين بسهولة ويسر.