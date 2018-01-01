أبراج يوم الاثنين 2018/7/30 من خبيرة الفلك والأبراج سمر عمران

مولود اليوم 7/30: لا يخاف المسؤولية، يتحمل أي شيء ليصل إلى غاياته، واثق من نفسه، متكبر ومتسلط، يشتهر بالنجاحات والتميزات وبترويض النفس، متكيف مع السلطة ودائماً عنده خطط طويلة الأمل والأجل، استقلالي، تحديات وقلق بشأن وضع مادي، سوف يمر بفترة فيها ازعاج لكن تنتهي بالأشهر القادمة اجمالاً، الأوضاع المهنية سوف تكون جيدة على مدار السنة، عام للتغييرات ومن الضرورة والصبر أنه يحاول أن يستغل هذه الفرص المتاحة له، تغيير مكان اقامة أو مكان عمل، أفضل عام مختلط ومنوع، فرصة للترقيات اذا وضعه يسمح، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: تضخم الأمور، يهزك خبر اليوم، لا تأخذ قرار قد تتراجع عن مواقف بسبب عرقلة او تأجيل، لذلك راجع حساباتك وعليك أن تنتبه بالتفاصيل والعمليات المالية، نهارك بطيء قد تصطدم بظرف متعب، الأمور تسير ببطء شديد، اليوم لا تتحدى ولا تعرض عضلاتك، اليوم تزيد روابط المودة والعلاقات حتى يسير نهارك لأنه بطيء مولود الحمل.

الثور: اليوم جيد وقد تشارك الاصدقاء حتى تحقق نجاح وتطرح وعود، تحتار الى اين تذهب وخاصةً الأصدقاء لهم دور بخياراتك كن له تأثير على مجريات أمورك. تلتقي بصديق لك فترة لم تره وتحكو عن اشياء من الماضي، على كل حال توقع عودة من صديق بمخالطة الناس، تلبي دعوات مولود الثور.

الجوزاء: تفكر ان تتنقل وتنجز اعمال مهمة، وتشعر بحاجة للتحرك ونبش الماضي وخاصةً يوم تمارس سحرك ويوم يحمل لك بعض المتاعب وحمل ثقيل أو واجب لم تتوقعه وكن متفهم وعاقل وحافظ على حذرك وكن متروي واثبت موقعك وعملك، استعين بذوي الاختصاص مولود الجوزاء.

السرطان: نهارك جيد لتخطط وتظهر قضية مهمة على الساحة وتحقق تطور في القفز للأمام، احتمال تبدأ ان تحضر لمشروع تحصل على خبر من اماكن بعيدة، نجاح مالي تحصل عليه، المهم ان تبقى متيقظ، نهار جيد للسفر واتصالات لمسافات بعيدة استقبال زوار توديع زوار مطالعة دراسة مولود السرطان.

الأسد: تغييرات تحمل لك نهارك بعض المعلومات حول استثمار او عمليات مالية وركز على شؤون مهنية، توقع عقود، تراجع بعض القضايا الملحة أو مرافقة مريض أو مصالحة تريحك وتشعر بتضامن حولك باختصار يوجد شيء جديد يغمرك في السعادة التي هي مساعدة محيطك أو أحداً يساعدك مولود الأسد.

العذراء: مسؤوليات جديدة على صعيد شراكة، بإمكانك أن تعبر عن آرائك وتجد تقدير لكن ممكن سوء تفاهم بسيط مع شريك أو شريك عمل، ابتعد عن الساحة حتى تتوضح بعص القضايا، ممكن ان تحضر جواب شافي على سؤالك يتعلق باستقرارك انتبه من مشادة كلامية، تركز على الشراكة مولود العذراء.

الميزان: يبدو نهارك صعب، تشعر بالتعب لأن الحظ يتخلى عنك، لكن مناسب لتعمل مشاريع بمساعدة من أشخاص ذوي نفوذ، تقدم مساعدة، تطلب مساعدة، تعالج حصة، انتبه على غذائك وصحتك وعليك ان تنهي العمل المهم واضبط كل خطواتك، عمل كثير عند الميزان.

العقرب: جيد نهارك، لقاءات، انجازات، خبر جيد، يحمل لك نهارك اتصال مهم، ينطلب منك موعد، يبدو من خلال الاتصال سوف توسع اسواقك او تجد من يدير شؤونك، فرصة مميزة وطارئة وربح غير منتظر، تحسن في منزلك وتقوم بعمل ديكور أو تجديد أثاث وقسم يعالجوه من بعض الامور الطارئة على صعيد أولاد، أخبار جميلة مولود العقرب.

القوس: عليك أن تجد توازن في عملك أو واجباتك العائلية، احتمال اليوم مضغوط على صعيد عائلي أو تلتهي عن بعض الحاجات الملحة في منزلك أو محيطك العائلي، تضطر لمعالجة بعض الأمور الطارئة في العائلة على صعيد تصليحات أو التعليمات أو خلافات في المنزل، فترة مناسبة لتعلب دور اجتماعي لبعض التصليحات العائلية مولود القوس.

الجدي: اليوم صاخب اجتماعياً على صعيد تنقل مقابلات زيارات وقد تكون ليس راضي لكن تتهرب من مسؤوليات وخاصةً بسبب ضغطزعمل لكن بإمكانك أن تعمل رحلة جولة سفرة مفاوضات، كن صبور ومتفهم بمحيطك أرباح مادية، نعويضات للببع وللشركاء والحركة مولود الجدي.

الدلو: احتمال صعوبات وارتكاب أخطاء في العمل، نفقات كثيرة، لكن يوجد ربح مفاجئة عن طريق استثمار او تحكي عن بعض الامور التي فيها تحالفات او بعض الاعمال التي فيها ربح ومكاسب، نصيحة جرب ان تعمل اعادة لحساباتك المالية، اليوم جواز مرورك هي ربح أو مكسب مولود الدلو.

الحوت: القمر عندك بمعنى أخبار من أشياء تخص أمر عائلي أو تقوم بمشاريع منزلية، اليوم الصحة تتحسن، تركز أكثر شيء على زرع الحيوية والحماسة وتصوب على أمر العلاقات وتحسم أمرك وتعرف ذبذبات القمر عندك تدعك سعيد وسوف تحقق نجاح الى امورك، سوف تتغير نظرتك للأمور مولود الحوت.