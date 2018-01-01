انتشار سريع للحرائق في كاليفورنيا جراء الحرارة المرتفعة والرياح المتنقلة

جهينة نيوز:

إستنفر نحو 12 الف عنصر اطفاء الاحد في محاولة لاخماد الحرائق في كاليفورنيا والتي خلفت ستة قتلى على الاقل، لكن رياحا متنقلة اضافة الى الجفاف ساهما في اتساع شعاع النيران.

وقالت الارصاد الجوية صباح الاحد ان "الحرارة المرتفعة والجفاف سيتواصلان على الساحل الغربي طوال الاحد. والظروف المحيطة بالحريق "كار" قرب ردينغ في كاليفورنيا ستسهل انتشارا سريعا للحريق".

واوضح جهاز الاطفاء في منطقة شاستا حيث يستمر هذا الحريق منذ 23 تموز ان "رياحا متنقلة ادت الى اتساع النيران الليلة الفائتة، اضافة الى ظروف مناخية حارة وجافة".

وقتل عنصرا اطفاء خلال مكافحة الحريق وقضى ثلاثة مدنيين.

وافادت اخر حصيلة الاحد ان الحريق اتى على اكثر من 36 الف هكتار ودمر 517 مبنى واصاب 135 اخرى باضرار. ولم يتم اخماد سوى خمسة في المئة منه.

وحتى الان، تم اجلاء 38 الف شخص من منطقة شاستا جراء هذا الحريق "الذي لا يمكن السيطرة عليه" على قول حاكم كاليفورنيا جيري براون. وكان اعلن حال الطوارىء في هذه المنطقة.