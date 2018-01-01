تصنيف الجامعات السورية يتهاوى عالمياً!

جهينة نيوز:

تراجع تصنيف الجامعات السورية بما يعادل الـ 4000 درجة عن ترتيبها في كانون الثاني من العام الحالي وذلك بحسب تصنيف «ويب ماتريكس» العالمي للجامعات، إذ احتلت جامعة دمشق المركز الثاني سورياً والمرتبة 8481 عالمياً متراجعةً 3955 مرتبة، فيما حصلت الجامعة السورية الافتراضية على المرتبة الرابعة سورياً والمرتبة 10109 عالمياً بتراجع 1445 درجة عن كانون الثاني. وجاء المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بدمشق في المرتبة الأولى سورياً والمرتبة 4817 عالمياً متراجعاً فقط ثلاث درجات عن التصنيف السابق،

وأرجعت بعض المصادر الخاصة في وزارة التعليم العالي أسباب التراجع المُخجِل لعدم نشر الأبحاث العملية من الجامعات وتوثيقها على مواقعها الإلكترونية منها رسائل الماجستير والدكتوراه.