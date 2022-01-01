رغبة تركية بعقد قمة رباعية بشأن سوريا وعودة اللاجئين إليها

جهينة نيوز:

نقلت صحيفة "خبر تورك" إعلان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان رغبة تركيا بتنظيم قمة في اسطنبول في السابع من أيلول مع فرنسا وألمانيا وروسيا من أجل بحث المسائل الإقليمية بما فيها النزاع في سوريا، بينما لم يرد عن برلين أو موسكو أو باريس أي تأكيد بخصوص القمة التي يجري التخطيط لعقدها في السابع من أيلول في اسطنبول.

وخلال الأسبوع الماضي، التقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير خارجيتها هايكو ماس بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف لبحث الوضع في سوريا. وقالت الخارجية الروسية في بيان إن المحادثات تركزت على "تهيئة الظروف لعودة اللاجئين" إلى سوريا.

كما التقى لافروف وجيراسيموف مؤخراً برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس لبحث القضية ذاتها.

كما يأتي التقرير بشأن القمة قبل يوم من اجتماع مقرر في مدينة سوتشي الروسية تشارك فيه روسيا وإيران وتركيا حول سوريا.

وكالات