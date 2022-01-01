هل يؤذن الاتحاد الأوروبي بانهياره؟!

جهينة نيوز

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة نرويجية، أن قرابة نصف الدنماركيين و السويديين لا يرغبون بالاتحاد الأوروبي، ويفضلون ما دعوه بـ"الاتحاد الشمالي" مع الجارتين فنلندا وأيسلندا.

فخروج المملكة المتحدة البريطانية من الاتحاد الأوروبي كان من أقوى الضربات التي تلقاها الاتحاد منذ تأسيسه، هذا ما أثر في الشارع الأوروبي إلى أبعد مدى في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية على الدول الأوروبية والمملكة المتحدة ذاتها، فالاستفتاء الذي أجراه البريطانيون للخروج من الاتحاد الأوروبي كان صادراً عن الشعب نفسه، ما أثر في الشعوب الأوروبية وفي مصير الاتحاد القائم، لنرى دول الشمال الأوروبي تفقد الثقة في فعالية دور الاتحاد الأوروبي في خدمة مصالح هذه البلدان.

فمن جهة أولى ينظر الأوروبيون إلى الانتعاش البريطاني بعد خروجه من الاتحاد الأوروبي كمثلٍ يحتذى به، ومن جهة ثانية يرون أن الاتحاد خسر ثقلاً سياسياً واقتصادياً فاعلاً، وأصبح الجو العام للشعوب الأوروبية يوحي بالرغبة بالخلاص من التضاربات الناتجة عن قرارات الاتحاد مع مصالح الدول المؤلفة له والتي تؤثر في كافة نواحي الحياة لكل بلدٍ منها.

ويلاحظ أن الداخل الأوروبي الذي يعاني من عدة أزمات اقتصادية خانقة، كاليونان المنهارة اقتصادياً منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008، والتي تعيش منذ سنوات على المعونات الأوروبية، ودول شرق أوروبا التي تبتعد عن السياسات الأوروبية فيما يخص أزمات اللاجئين التي تؤثر سلباً على اقتصاداتهم، ففي آخر اجتماعاتهم خرجت هذه الفرقة دون الاتفاق مع باقي الدول الأوروبية على تحمل أعباء اللاجئين، حيث أن المستشارة الألمانية "أنجلا ميركل" تحض دول الاتحاد على دعم دول شمال المتوسط في استقبال اللاجئين وتأمين النفقات لها، ودعت المسألة بـ"اختبار حاسم لمستقبل أوروبا وتماسكها"، في حين أن المستشار النمساوي "سيباستيان كورتز" دعا إلى محاربة اللجوء وشن حرب عليه.

وتظهر التخبطات الأوروبية في تصريحات روما وباريس، فالفرنسيون يرفضون استقبال اللاجئين في حين أن الطليان يطالبونهم بتحمل جزء من أعباء اللجوء وتقاسم هذا العبء الثقيل.

وينقسم الشارع الأوروبي بين مؤيد لسياسات اللجوء ومعارضٍ لها، فالبعض متخوف من أثر هجرة اللاجئين على أمنهم، فالتهديدات الإرهابية تطال أوروبا بين الفينة والأخرى، وهذا ما شهدناه في هجمات 2015، وتبقى آراء الشعوب الأوروبية الرافضة ضمنياً للجوء أمام قرارات اتحاد وحكومات تزيد الطين بلة.

لا يمكننا التغاضي عن رغبة بعض الشعوب الأوروبية بالخلاص من هذا الاتحاد من خلال ما يصدر من تصريحات عن بعض الأشخاص والمسؤولين وجماعات الضغط في كافة دول الاتحاد، مما يدعو إلى طرح سؤال يؤرق الأوروبيين، هل حان وقت توديع الاتحاد؟!

المصدر جهينة نيوز – إيهاب عوض