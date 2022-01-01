"أستانا 10" في سوتشي هذه المرة.. مناقشة التطورات السورية وعودة اللاجئين

جهينة نيوز

صرح أحد أعضاء الوفد الروسي إلى محادثات "أستانا 10" والتي تعقد اجتماعاتها في مدينة سوتشي الروسية بدلاً من أستانا، أن المحادثات ستتناول أحدث التطورات على الأرض في سوريا، إضافة إلى مناقشة عودة اللاجئين.

وقال عضو الوفد الروسي: إن "المحادثات ستجري كما كانت تجري محادثات أستانا، وسنناقش كل شيء في ضوء التطورات الأخيرة على الأرض، وعودة اللاجئين ستكون من بين الموضوعات المطروحة على أجندة الاجتماعات، خاصة مع مشاركة ممثل عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين".

وبدأت وفود من روسيا وتركيا وإيران وكذلك وفود عن الحكومة والمعارضة السورية في الوصول إلى مدينة سوتشي، للمشاركة في المحادثات التي ستعقد يومي 30 و31 تموز الجاري، كما سيشارك فريق من الأمم المتحدة في المحادثات بشكل واسع ومنفصل عن المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا، سيشمل فريق من الخبراء لإطلاق سراح المعتقلين، والمفوض الأممي السامي للاجئين فيليبو غراندي.

ويشهد يوم غد الاثنين عقد محادثات فنية مغلقة بين الأطراف المختلفة، وستعقد الأطراف المشاركة جلسة عامة يوم الثلاثاء.