استمرار تسليم المجموعات الإرهابية سلاحها الثقيل في الجنوب السوري

جهينة نيوز

لا تزال المجموعات الإرهابية المسلحة المنخرطة في اتفاق التسوية مع الحكومة السورية تسلم المزيد من أسلحتها الثقيلة والخفيفة.

وقال مراسل "سبوتنيك" إن المجموعات المسلحة في البريقة وبئر عجم وجباثا الخشب قامت اليوم بتسليم المزيد من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، ضمن اتفاق التسوية، حيث تم تسليم سيارتي دفع رباعي إحداهما تحمل رشاش 14.5 وعدد كبير من القذائف الصاروخية والمدفعية.

وأضاف المراسل بأن الجيش العربي السوري صادر خلال تقدمه السريع اليوم في بلدة الشجرة في ريف درعا الغربي، عبوات ناسفة وقذائف، وصواريخ تاو أمريكية، كانت بحوزة مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيراً إلى أن الجيش خاض اليوم معارك عنيفة مع مقاتلي التنظيم أسفرت عن مقتل عشرات الإرهابيين، بينهم متزعم التنظيم «أبو وليد المصري» في بلدة الشجرة، كما تمكن الجيش من تدمير عدد من العربات المفخخة التي حاول التنظيم المتطرف استخدامها في مواجهة تقدم القوات السورية، التي قطعت طرق الإمداد عن عناصر التنظيم التكفيري، وحاصرتهم في رقعة ضيقة تشمل بلدات معرية وعابدين وبيت أره والقصير آخر معاقل "داعش" في حوض اليرموك.