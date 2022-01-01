هل يرمي «فلورنتينيو بيريز» قنبلة الميركاتو الصيفية؟

جهينة نيوز:

أسابيع قليلة ويُغلق باب الانتقالات الصيفية "ميركاتو" في الدوريات الأوروبية الكبرى لكرة القدم، التي تم ضمنها صفقات كبيرة منها رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المفاجئ من ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي مقابل 100 مليون يورو، إلى جانب 12 مليوناً كرسوم بموجب قواعد الفيفا.

فريق ليفربول الإنجليزي فجَّر مفاجأة كبيرة بتعاقده مع حارس فريق روما ومنتخب السيليساو البرازيلي أليسون باكير مقابل 75 مليون يورو، ليصبح أغلى حارس مرمى في العالم، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كإضافات مرتبطة بالأداء.

باب الميركاتو الصيفي سيغلق في إنجلترا يوم التاسع من شهر آب المقبل، وفي إيطاليا يوم 18 منه، بينما سيكون 31 آب آخر موعد للانتقالات في الدوريات الثلاثة الأخرى الكبرى: إسبانيا، وألمانيا، وفرنسا.

أما قنبلة الميركاتو المنتظرة فسيرميها رئيس الفريق الملكي "الإمبراطور" فلورنتينيو بيريز لسد مكان الهداف التاريخي لريال مدريد رونالدو، الذي أحرز 451 هدفاً في 436 مباراة، وتوج مرتين بلقب بطل كل من الليغا الإسبانية وكأس الملك وكأس السوبر، وأربع مرات دوري أبطال أوروبا، ومرتين كأس السوبر الأوروبي، وثلاث مرات كأس العالم للأندية، إذ يسعى ريال مدريد إلى التعاقد مع النجم البلجيكي إيدين هازارد، إلا أن فريقه تشيلسي الإنجليزي، وضع شرطاً تعجيزياً لتحصين نجمه من ريال مدريد، وهو الحصول على 200 مليون جنيه إسترليني (224 مليون يورو)، أي أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

وفيما يلي أغلى 10 صفقات أبرمت في الميركاتو الصيفي الحالي، حتى الآن:

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد - يوفنتوس)

2- الحارس البرازيلي أليسون باكير (روما - ليفربول)

3- الجزائري رياض محرز (ليستر سيتي – مانشستر سيتي)

4- البرازيلي فريد (شاختيو دانيتسك - ) – 59 مليون يورو

5- الإيطالي جورجينهو فريللو (نابولي - تشيلسي) – 50 مليون يورو

6- البرازيلي فابينهو (موناكو - ليفربول) – 50 مليون يورو

7- البرازيلي ريتشارليسون (واتفورد - إيفرتون) – 45 مليون يورو

8- البرازيلي فينيسيوس جونيور (فلامينغو – ريال مدريد) – 45 مليون يورو

9- البرازيلي مالكون (بوردو - برشلونة) – 41 مليون يورو

10- البرتغالي جواو كانسيلو (فالنسيا - يوفنتوس) – 40 مليون يورو

11- البلجيكي رادجا ناينغولان (روما – إنتر ميلان) – 38 مليون يورو

12- الفرنسي كليمون لونغلي (إشبيلية - برشلونة) – 36 مليون يورو

13- الروسي ألكسندر غولوفين (تسيسكا موسكو - موناكو) – 30 مليون يورو

14- الأوروغوياني لوكاس توريرا (سامبدوريا - أرسنال) – 30 مليون يورو

15- الحارس الألماني بيرند لينو (باير ليفركوزن - أرسنال) – 25 مليون يورو

وكالات