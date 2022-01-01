انتهاء أزمة تأشيرة دخول «السومة» إلى النمسا

جهينة نيوز

أعلنت إدارة نادي الأهلي السعودي لكرة القدم اليوم الأحد عن انتهاء أزمة تأشيرة دخول الدولي السوري عمر السومة إلى النمسا، للالتحاق بالمعسكر الذي يجريه فريقه حالياً هناك.

ونشر النادي السعودي "تغريدة" على "تويتر"، قال فيها: "صدرت قبل قليل التأشيرة الخاصة بدخول الكابتن عمر السومة إلى النمسا، وذلك عبر السفارة النمساوية في الرياض، وسيتواجد اللاعب يوم غد في المعسكر".

ويستعد نادي الأهلي، بقيادة مدربه الأرجنتيني بابلو غويدي، للموسم الجديد من خلال معسكر مقام حاليا في النمسا، حيث خاض عدة مباريات ودية هناك.