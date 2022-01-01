بتكليف من الرئيس الأسد.. الوزير عزام يشارك في احتفال عيد الأسطول البحري الروسي بطرطوس

جهينة نيوز:

كلف الرئيس بشار الأسد وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام بالمشاركة في الاحتفال الذي أقامته القطع والوحدات العسكرية الروسية العاملة في البحر المتوسط في حوض ميناء طرطوس بمناسبة عيد الأسطول البحري الروسي، اليوم الاحد.

ونقل الوزير عزام تهنئة الرئيس الأسد إلى مقاتلي القوات البحرية الروسية بمناسبة عيدهم.

وشارك في الاحتفال عدد من ضباط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بالإضافة إلى قائد القوات الروسية في سورية وعدد من ضباط الجيش الروسي.

وأقامت القطع والوحدات العسكرية البحرية الروسية العاملة في البحر المتوسط عرضا بحريا تخللته تحليقات جوية نفذتها المقاتلات والقاذفات الروسية.