الجيش العربي السوري يواصل قصفه المدفعي المكثَّف على أوكار الإرهابيين في ريف إدلب

جهينة نيوز:

أفاد مصدر عسكري أن قوات الجيش العربي السوري المتمركزة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي الشرقي، كثَّفت قصفها بالسلاح المدفعي وراجمات الصواريخ باتجاه المجموعات الإرهابية في ريف إدلب الغربي، ليشمل تجمعات ومراكز قيادة ومستودعات ذخيرة تابعة للمجموعات الإرهابية في بلدة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي.

وتوقع المصدر أن يتطور هذا القصف خلال الأيام القادمة إلى هجوم بري واسع لتأمين كامل ريف اللاذقية الشمالي الشرقي المتاخم لريف جسر الشغور غربي إدلب.

في سياق متصل، ذكر المصدر أن الجيش العربي السوري أرسل تعزيزات عسكرية إلى جبهة ريف إدلب الجنوبي الشرقي وتحديداً إلى محور بلدة الظهور، بالتوازي مع إرساله تعزيزات عسكرية وصلت إلى محور بلدة الزلاقيات بريف حماة الشمالي تحضيراً لبدء معركة باتجاه محافظة إدلب.